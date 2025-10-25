 Aller au contenu principal
Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 21:53

Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2

Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2

Annecy 4-0 Saint- Étienne

Buts : Larose (6 e ), Paris (67 e ), Touré (71 e ) et Rambaud (90 e +1)

Expulsion : Miladinović (13 e ) côté stéphanois

Sport
A lire aussi

  • Odsonne Edouard inscrit un penalty pour Lens face à Marseille, le 25 octobre 2025 au stade Bollaert ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Ligue 1: l'OM, surpris à Lens (2-1), perd la tête
    information fournie par AFP 25.10.2025 23:27 

    Sale semaine pour l'OM: battu par le Sporting en Ligue des champions, le club phocéen a enchaîné une deuxième défaite à Lens (2-1) en Ligue 1, samedi soir au Stade Bollaert, et abandonne la première place. Cette défaite fait descendre Marseille au troisième rang ... Lire la suite

  • Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place
    Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place
    information fournie par So Foot 25.10.2025 23:14 

    Dans une partie d'une haute intensité et très plaisant à suivre, Lens a pris le meilleur sur Marseille ce samedi soir (2-1). Avec ses deux défaites en quatre jours, l'OM redescend de son petit nuage et doit se contenter d'une troisième place, alors que son adversaire ... Lire la suite

  • Achraf Akimi, auteur d'un doublé pour le PSG à Brest, le 25 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Ligue 1: Paris s'impose sans forcer à Brest et reprend la tête
    information fournie par AFP 25.10.2025 23:13 

    Grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris SG a battu Brest (3-0) sans forcer samedi pour reprendre la tête de la Ligue 1 devant Lens et Marseille, lors de la 9e journée. Avec 20 points, le PSG compte une longueur d'avance sur Lens (2e, 19 points) tombeur ... Lire la suite

  • Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat
    Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat
    information fournie par So Foot 25.10.2025 23:10 

    Brentford 3-2 Liverpool Buts : Ouattara (5 e ), Schade (45 e ) et Tiago (SP, 60 e ) pour les Bees // Kerkez (45e +5) et Salah (88 e ) pour les Reds Can we say that it is a crisis ?… UL pour SOFOOT.com

