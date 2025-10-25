 Aller au contenu principal
Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 23:14

Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place

Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place

Dans une partie d'une haute intensité et très plaisant à suivre, Lens a pris le meilleur sur Marseille ce samedi soir (2-1). Avec ses deux défaites en quatre jours, l'OM redescend de son petit nuage et doit se contenter d'une troisième place, alors que son adversaire du soir devient dauphin du PSG.

Lens 2-1 Marseille

Buts : Édouard (23 e , SP) et Pavard CSC (52 e ) pour Lens // Greenwood (17 e ) pour Marseille

Quatre jours après avoir redécouvert le goût amer de la défaite face au Sporting, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième revers de suite dans un Thauvinico ce samedi soir à Bollaert contre Lens (2-1). Rapidement menés, les Sang et Or ont pu compter sur un match catastrophique de Benjamin Pavard, qui leur a quasiment offert deux pions sur un plateau. Au moment de passer à l’heure d’hiver, voilà les Lensois dauphins du Paris Saint-Germain en haut du classement, avec un OM qui complète le podium.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Odsonne Edouard inscrit un penalty pour Lens face à Marseille, le 25 octobre 2025 au stade Bollaert ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Ligue 1: l'OM, surpris à Lens (2-1), perd la tête
    information fournie par AFP 25.10.2025 23:27 

    Sale semaine pour l'OM: battu par le Sporting en Ligue des champions, le club phocéen a enchaîné une deuxième défaite à Lens (2-1) en Ligue 1, samedi soir au Stade Bollaert, et abandonne la première place. Cette défaite fait descendre Marseille au troisième rang ... Lire la suite

  • Achraf Akimi, auteur d'un doublé pour le PSG à Brest, le 25 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Ligue 1: Paris s'impose sans forcer à Brest et reprend la tête
    information fournie par AFP 25.10.2025 23:13 

    Grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris SG a battu Brest (3-0) sans forcer samedi pour reprendre la tête de la Ligue 1 devant Lens et Marseille, lors de la 9e journée. Avec 20 points, le PSG compte une longueur d'avance sur Lens (2e, 19 points) tombeur ... Lire la suite

  • Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat
    Liverpool perd pour la 4e fois de suite en championnat
    information fournie par So Foot 25.10.2025 23:10 

    Brentford 3-2 Liverpool Buts : Ouattara (5 e ), Schade (45 e ) et Tiago (SP, 60 e ) pour les Bees // Kerkez (45e +5) et Salah (88 e ) pour les Reds Can we say that it is a crisis ?… UL pour SOFOOT.com

  • Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2
    Coulé à Annecy, Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 2
    information fournie par So Foot 25.10.2025 21:53 

    Annecy 4-0 Saint- Étienne Buts : Larose (6 e ), Paris (67 e ), Touré (71 e ) et Rambaud (90 e +1) Expulsion : Miladinović (13 e ) côté stéphanois … UL pour SOFOOT.com

