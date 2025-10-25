Lens renverse l'OM et grimpe à la deuxième place

Dans une partie d'une haute intensité et très plaisant à suivre, Lens a pris le meilleur sur Marseille ce samedi soir (2-1). Avec ses deux défaites en quatre jours, l'OM redescend de son petit nuage et doit se contenter d'une troisième place, alors que son adversaire du soir devient dauphin du PSG.

Lens 2-1 Marseille

Buts : Édouard (23 e , SP) et Pavard CSC (52 e ) pour Lens // Greenwood (17 e ) pour Marseille

Quatre jours après avoir redécouvert le goût amer de la défaite face au Sporting, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième revers de suite dans un Thauvinico ce samedi soir à Bollaert contre Lens (2-1). Rapidement menés, les Sang et Or ont pu compter sur un match catastrophique de Benjamin Pavard, qui leur a quasiment offert deux pions sur un plateau. Au moment de passer à l’heure d’hiver, voilà les Lensois dauphins du Paris Saint-Germain en haut du classement, avec un OM qui complète le podium.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com