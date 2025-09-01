Ligue 1 – Nayef Aguerd signe à l’Olympique de Marseille
Enfin du renfort en défense.
L’Olympique de Marseille et Nayef Aguerd, c’est officiel ! L’international marocain s’est engagé avec le club phocéen. Après deux saisons et 61 matchs avec West Ham, suivis d’un prêt à la Real Sociedad, le défenseur central de 29 ans s’apprête donc à retrouver la Ligue 1. Le montant de son transfert et la durée de son contrat n’ont pas encore été communiqués.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
