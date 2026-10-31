Ces votants qui n'ont pas mis Mbappé dans le top 10

Vous avez dit bizarre ? Deuxième du classement du Ballon d’or , Kylian Mbappé a échoué à 28 petits points de Harry Kane. L’attaquant du Real Madrid apparaît dans le top 10 de 97 membres du jury . Ce qui veut dire que trois journalistes spécialisés dans le football ont décidé de ne pas le mettre, estimant qu’il n’avait pas sa place parmi les dix meilleurs joueurs de la saison… Oui, on parle bien du meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Ligue des champions , demi-finaliste du Mondial qui plus est. Qui sont ces drôles d’oiseaux ?

Premier accusé : l’Ecossais John Greechan. Son podium Kane – Yamal – Rodri n’est pas aberrant, mais il a préféré mettre Erling Haaland, Dayot Upamecano, Marc Cucurella ou Ferran Torres plutôt que Kylian Mbappé dans son top 10. L’Ukrainien Igor Linnyk a quant à lui sorti de son chapeau un podium composé de Fabian Ruiz, Marc Cubarsi (!) et Khvicha Kvaratskhelia . Declan Rice, Gabriel et Ferran Torres sont également dans son top 10.…

QB pour SOFOOT.com