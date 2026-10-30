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Giroud veut qu'Ancelotti ait mal à la tête
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 23:55

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Giroud veut qu'Ancelotti ait mal à la tête

Giroud veut qu'Ancelotti ait mal à la tête

Never give up . Encore remplaçant au coup d’envoi du derby du Nord , malgré les absences d’Ayase Ueda et Hamza Igamane, Olivier Giroud a montré à Davide Ancelotti qu’il était plus qu’un second couteau en inscrivant le but de la victoire (1-0). Sa troisième réalisation de la saison , et l’une des plus importantes depuis sa signature à Lille. « Je le range parmi, peut-être, les plus importants (de ma carrière) , a-t-il confié au micro de Ligue 1+. Je pense qu’on mérite la victoire ce soir, on est allé la chercher avec le cœur, les tripes. Ce but a une place particulière parce que ces derniers temps, j’étais en quête de temps de jeu . Ne rien lâcher, toujours y croire, on s’accroche. »

Resté sur le banc contre Monaco le week-end dernier, Giroud a bien l’intention de gratter des minutes sur le terrain, malgré ses 40 ans. « J’ai dit au coach que je me sentais bien. L’année dernière, je fais 14 kilomètres contre Belgrade – on était allé en prolongation. Le corps suit, je me sens bien. Ce n’est pas parce que j’ai dit que c’était probablement ma dernière année qu’il ne faut pas compter sur moi, au contraire. Je vais pousser les mecs à se donner à fond , c’est bénéfique pour nous, l’équipe, et le coach. Je ne lâche rien, je vais me donner à 100% jusqu’à la fin de saison. »

QB pour SOFOOT.com

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