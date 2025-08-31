 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 1: l'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur
information fournie par AFP 31/08/2025 à 23:29

Le milieu lyonnais Pavel Sulc célèbre le but contre son camp de Leonardo Balerdi lors du match de Ligue 1 entre l'OL et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium le 31 août 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Rapidement réduit à dix, l'OM a fini par craquer dans les dernières minutes au Groupama Stadium et a été battu par Lyon (1-0), dimanche lors du choc de la 3e journée de Ligue 1, alors que Monaco a souffert à domicile pour s'imposer face à Strasbourg (3-2).

Les Marseillais ont vécu une soirée très compliquée et ne sont pas loin de la crise avec ce deuxième revers concédé en infériorité numérique. Le match a en effet basculé à la 29e minute avec l'exclusion du défenseur anglais CJ Egan-Riley pour une grosse faute sur Malick Fofana. Les hommes de Roberto De Zerbi ont dès lors subi les assauts continus de leurs adversaires avant de céder à la 88e sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi.

Déjà secoué en coulisses par l'affaire Rabiot, l'OM sombre également sur le plan sportif, en attendant l'issue du feuilleton autour de l'international français. Celui-ci est toujours en quête d'un point de chute après avoir été placé sur la liste des transferts en raison d'une altercation avec l'un de ses coéquipiers, Jonathan Rowe, à l'issue de la défaite à Rennes (1-0), le 15 août.

Lyon, qui fait pourtant un sans-faute avec trois victoires en L1, a eu de son côté un premier aperçu des difficultés qui l'attendent avec le départ de son attaquant Georges Mikautadze, contraint de quitter l'OL pour soulager les finances du club et attendu lundi à Villarreal.

- Strasbourg fatigué -

L'attaquant monégasque Takumi Minamino célèbre son but lors du match de Ligue 1 entre l'AS Monaco et le Racing Club de Strasbourg au stade Louis-II le 31 août 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )

Monaco a lui enregistré un deuxième succès en disposant de Strasbourg (3-2) grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu par Takumi Minamino sur un service en or de la pépite Maghnes Akliouche, appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France pour le début des qualifications du Mondial-2026 contre l'Ukraine, vendredi à Wroclaw (Pologne), et l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

Strasbourg, qui a obtenu son billet pour la Ligue Conference jeudi en barrages à Brondby, a peut-être payé sa fatigue en fin de match.

La journée a aussi souri au Paris FC, qui a décroché sa première victoire face à Metz (3-2) et a fêté de la plus belle des manières ses grands débuts sur sa nouvelle pelouse de Jean-Bouin. Dans ce duel de promus, l'ambitieuse formation de la famille Arnault, aidée par une enceinte à guichets fermés et sous les yeux de Jürgen Klopp et Mario Gomez, les têtes pensantes de Red Bull qui détient 15% du club, est venue à bout des Messins en s'appuyant sur la redoutable efficacité d'Ilan Kebbal, auteur d'un doublé.

Rien ne va plus en revanche pour Nice, dominé pour la deuxième fois en championnat au Havre (3-1) et clairement dans le dur.

Rennes, incapable de gagner à Angers (1-1), une semaine après avoir été humilié à Lorient (4-0), n'est pas mieux loti.

