L'Inter tombe à domicile, la Lazio déroule
L’Inter chute déjà.
Après leur large succès inaugural face au Torino, les Nerazzurri ont chuté, toujours à domicile, face à une vaillante équipe de l’Udinese (1-2) . Si c’est Denzel Dumfries qui a ouvert le score de près, les Frioulans ont pu compter sur leurs Français Oumar Solet derrière et Arthur Atta devant pour renverser la table. Suite à l’égalisation sur penalty de Keinan Davis, c’est l’ancien Messin qui a décoché un bijou de frappe à l’entrée de la surface pour offrir un succès de prestige à l’Udinese.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
