Au forceps, Lyon fait tomber Marseille
Face à une équipe marseillaise longtemps réduite à 10, Lyon a arraché un important succès dans l'Olimpico et rejoint Paris en tête du championnat. Marseille n'enchaîne pas.
Lyon 1-0 Marseille
But : Balerdi (88 e , CSC) pour l’OL
Le cadre était idéal, avec un hommage des tribunes et du club à Bernard Lacombe, un premier très gros choc cette saison, un OL co-leader en début de troisième journée, un OM qui s’était réveillé face au Paris FC et même une occasion de battre le record de buts sur une journée de Ligue 1 au XXI e siècle, il n’en a rien été.…
