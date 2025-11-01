 Aller au contenu principal
Mikel Arteta fait la nique à Crystal Palace
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 12:51

Mikel Arteta fait la nique à Crystal Palace

Mikel Arteta fait la nique à Crystal Palace

Les Anglais sont des gentlemen, les Espagnols un peu moins visiblement.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta est revenu sur l’imbroglio calendaire qui entoure le quart de finale de Coupe de la Ligue entre son équipe d’Arsenal et Crystal Palace, prévu le 16 décembre prochain . On résume : Palace joue contre Shelbourne le 11 décembre (Ligue Conférence), Manchester City le 14 en Premier League, l’équipe finlandaise de KuPS le 18 pour la (dernière journée de Ligue Conférence), et enfin Leeds, le 21 décembre (en championnat). Cinq rencontres en 11 jours, soit un défi quasi impossible à relever. De son côté, Arsenal doit se déplacer à Bruges le 10 décembre (Ligue des champions), recevoir Wolverhampton le 13, Crystal Palace le 16 donc et défier Everton le 21 décembre . Quatre matchs en 10 jours.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
