Un Français quitte déjà l'Italie

Ils n’ont pas attendu Patrick.

Un peu moins d’un an après son arrivée à Gênes (onze mois), Patrick Vieira a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Genoa . La conséquence d’un début de saison compliqué pour un Griffone dernier de Serie A et défait mercredi dernier par la Cremonese à domicile (0-2). Avec six défaites et trois matchs nuls en neuf journées de championnat, les Rouge et Bleu semblent coincés dans une impasse, eux qui n’ont inscrit que quatre buts depuis le début de saison ( pire attaque de Serie A, ex-aequo avec Parme, quinzième ).…

AB pour SOFOOT.com