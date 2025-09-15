Ligue 1+ dépasse le cap symbolique du million d’abonnés
Un premier cap atteint.
Près d’un mois après son lancement, Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés . La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi après-midi par Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media lors du conseil d’administration de la Ligue. Avec « 1,026 million d’abonnés », l’objectif de fin de saison est donc d’ores et déjà atteint. C’est également bien mieux que DAZN, qui avait conclu la saison précédente avec quelque 650 000 abonnés, selon plusieurs sources.…
TM pour SOFOOT.com
