Ligue 1+ demande une codiffusion de l’équipe de France Espoirs avec Zack Nani
Ligue 1 -.
Depuis que la FFF a annoncé avoir confié les droits de diffusion des Bleuets pour les qualifications à l’Euro Espoirs 2027 à Zack Nani, streamer devenu figure du foot sur internet, la Ligue n’a pas franchement sorti le champagne. Le deal, estimé à un peu plus de 60 000 euros , a fait tousser du côté de LFP Media, où Nicolas de Tavernost a pris la mouche, selon L’Équipe .…
SF pour SOFOOT.com
