Ligue 1 + débarque en Italie
Perché amo la Ligue 1.
Depuis le début de la saison, le partenaire de LFP Media en Italie, Sky Italia, diffusait seulement deux matchs de Ligue 1 par journée. À partir de la J5 ce week-end, les Italiens amoureux de notre bon vieux championnat et les expatriés qui vivent dans la Botte auront accès à l’entièreté des rencontres grâce à Ligue 1 +, d’après les informations du média Calco Finanza. …
MBC pour SOFOOT.com
