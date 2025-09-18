 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1 + débarque en Italie
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 16:35

Ligue 1 + débarque en Italie

Ligue 1 + débarque en Italie

Perché amo la Ligue 1.

Depuis le début de la saison, le partenaire de LFP Media en Italie, Sky Italia, diffusait seulement deux matchs de Ligue 1 par journée. À partir de la J5 ce week-end, les Italiens amoureux de notre bon vieux championnat et les expatriés qui vivent dans la Botte auront accès à l’entièreté des rencontres grâce à Ligue 1 +, d’après les informations du média Calco Finanza.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réconciliation à venir entre l'Atalanta et Ademola Lookman ?
    Réconciliation à venir entre l'Atalanta et Ademola Lookman ?
    information fournie par So Foot 18.09.2025 16:36 

    Une gifle à Paris, ça peut provoquer un déclic. Au lendemain de la lourde défaite de l’Atalanta en Ligue des champions face au PSG (4-0), Ademola Lookman, écarté du groupe depuis cet été, s’est entretenu ce jeudi avec son entraîneur Ivan Jurić. Selon La Gazzetta ... Lire la suite

  • Le Kaïrat Almaty écrit déjà l'histoire de la Ligue des champions
    Le Kaïrat Almaty écrit déjà l'histoire de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 18.09.2025 16:13 

    Battre des records sans même jouer, prends-en de la graine Armand Duplantis ! Qualifiés pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, les Kazakhs du Kaïrat Almaty font leurs débuts en C1 ce jeudi soir à Lisbonne face au Sporting. Avant même le coup ... Lire la suite

  • Un amical entre le Pays basque et la Palestine en novembre prochain
    Un amical entre le Pays basque et la Palestine en novembre prochain
    information fournie par So Foot 18.09.2025 16:05 

    Le 15 novembre prochain, San Mamés ne sera pas qu’un stade. La Catedral de Bilbao accueillera un match amical entre la sélection du Pays basque et celle de Palestine. Un rendez-vous qui dépasse largement les quatre-vingt-dix minutes, pensé comme un hommage aux ... Lire la suite

  • Un ancien espoir français rebondit au FC Porto
    Un ancien espoir français rebondit au FC Porto
    information fournie par So Foot 18.09.2025 15:35 

    Mais où est donc or ni Karamoh ? Le FC Porto a officialisé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel ailier, le Français Yann Karamoh . Libre depuis son départ du Torino cet été , l’ancien joueur de Caen et de Montpellier poursuit sa carrière au Portugal auprès de l’entraîneur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank