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Grâce à un Edoardo Motta héroïque, la Lazio rejoint l’Inter en finale
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 00:03

Grâce à un Edoardo Motta héroïque, la Lazio rejoint l’Inter en finale

Grâce à un Edoardo Motta héroïque, la Lazio rejoint l’Inter en finale

Atalanta 1-1 (1 TAB 2) Lazio

Buts : Pašalić (86 e ) pour l’Atalanta // Romagnoli (84 e ) pour la Lazio

Plus serré, on meurt étouffé. Opposées en demi-finales retours de la Coupe d’Italie après s’être quittées sur un match nul à l’aller (2-2), l’Atalanta et la Lazio ont entretenu le suspense ce mercredi soir. Car si Ederson a cru ouvrir le score à l’heure de jeu, son but a finalement été refusé et personne n’a fait trembler les filets jusqu’à la 84 e minute.…

FC pour SOFOOT.com

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