Liens entre Pékin et Moscou : le ministre chinois de la Défense en visite en Russie et au Bélarus dès ce lundi

Li Shangfu à Singapour le 4 juin 2023. ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Le mois dernier, le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine a indiqué que ce dernier a l'intention de se rendre en Chine en octobre, en réponse à l'invitation de son homologue Xi Jinping, lequel était allé à Moscou en mars.

Une visite témoignant des liens restés étroits entre Pékin et Moscou ces dernières années, malgré l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine depuis février 2022. Dès ce lundi 14 août et jusqu'au 19 août, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, "se rendra en Russie pour assister à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale et effectuera une visite au Bélarus", a indiqué dans un communiqué Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

Outre un discours qu'il prononcera lors de cette conférence, le ministre aura également en Russie des entretiens avec des responsables de la défense. "Au cours de sa visite au Bélarus, il aura des réunions et des entretiens avec des dirigeants nationaux et militaires bélarusses et visitera des unités militaires bélarusses", a précisé le porte-parole. Le mois dernier, le conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine a indiqué que ce dernier a l'intention de se rendre en Chine en octobre, en réponse à l'invitation de son homologue Xi Jinping, lequel était allé à Moscou en mars.

Il s'agirait du premier voyage de Vladimir Poutine en Chine depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine. Quelques semaines avant le début de l'offensive, il s'était rendu à Pékin à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver organisés par son voisin chinois. Les deux pays partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine. Ils entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées ces dernières années, dans le domaine militaire mais également économique, surtout depuis le déclenchement de l'offensive du Kremlin en Ukraine et la pluie de sanctions occidentales qui frappe la Russie.

La Chine a appelé au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, mais n'a jamais explicitement et publiquement condamné l'invasion russe. Elle entend, en parallèle, jouer un rôle de médiatrice dans le conflit.