Guerre en Ukraine : Trump évoque du "donnant-donnant" sur la question des frontières et territoires occupés

A la veille de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président américain a insisté sur la nécessité d'un autre sommet avec Volodymyr zelensky pour l'accord qu'il appelle de ses voeux. Mais la route est encore longue tant les positions entre Russie et Ukraine sont éloignées.

( AFP / DREW ANGERER )

Donald Trump a estimé jeudi 14 août que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devra passer par un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, consécutif à sa rencontre vendredi en Alaska avec le président russe.

"Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre", a déclaré le président américain à la radio Fox News , alors que dans le même temps, les rumeurs sur le contenu d'un hypothétique accord se multiplient. Le Telegraph avance ainsi la piste d'une proposition des Etats-Unis, qui selon le média britannique, pourraient suggérer un accord sur l'accès aux terres rares ukrainiennes sur les territoires actuellement occupés par les forces russes. Le Times américain avance lui le scénario d'une reconnaissance de facto de l'occupation de territoires ukrainiens.

"Du donnant donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires"

"La deuxième rencontre sera très, très importante, car ce sera celle où ils concluront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme 'se partager les choses', mais d'une certaine manière, ce n'est pas un mauvais terme. Il y aura du donnant donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires", a pour sa part déclaré Donald Trump. Le président républicain a également estimé à "25%" le risque d'échec de sa rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, auquel cas, a-t-il dit, il retournerait s'occuper de diriger les Etats-Unis. La veille, Donald Trump avait averti la Russie de "conséquences très graves" si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre en Ukraine.