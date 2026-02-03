Libye-Saïf al Islam Kadhafi est mort

Saïf al Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi renversé et tué en 2011, a été tué, ont déclaré mardi des sources proches de sa famille, son avocat et les médias libyens.

Les circonstances de sa mort sont pour l'instant inconnues.

Bien que Saïf al Islam Kadhafi soit bien connu en Libye, notamment pour son rôle dans l'élaboration de la politique menée avant 2011, il s'était fait plus discret ces dernières années.

Saïf al Islam Kadhafi été condamné à mort pour crimes de guerre en 2015 par un tribunal de Tripoli au terme d'un procès lors duquel il n'avait comparu qu'en vidéo.

Il était par ailleurs visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité.

Saïf al Islam Kadhafi avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle de 2021 en Libye, finalement annulée en raison d'une grave crise politique.

(Rédaction de Libye; version française Camille Raynaud)