Libye-Mort du chef des armées dans un accident d'avion en Turquie

par Tuvan Gumrukcu

Le chef d'état-major des forces armées libyennes, Mohamed Ali Ahmed al Haddad, est mort mardi dans un accident d'avion survenu alors que son avion quittait Ankara, la capitale de la Turquie, a déclaré le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, ajoutant que quatre autres personnes se trouvaient à bord de l'appareil.

"(Ces décès) interviennent après un tragique et douloureux incident survenu alors qu'ils rentraient d'un déplacement officiel dans la ville turque d'Ankara. Il s'agit d'une perte terrible pour la nation, pour l'institution militaire et pour tout le peuple", a dit Abdel Hamid Dbeibah dans un communiqué.

Le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya avait annoncé plus tôt sur le réseau social X que l'avion avait décollé de l'aéroport Esenboga d'Ankara à 17h10 GMT et que le contact avec l'appareil avait été perdu à 17h52. Les autorités ont retrouvé la carcasse de l'avion près du village de Kesikkavak, situé dans le district de Haymana.

L'appareil avait requis un atterrissage d'urgence alors qu'il survolait Haymana, mais aucun contact n'avait été établi, a-t-il précisé.

La cause de l'accident n'était pas immédiatement connue.

(Avec Ece Toksabay à Ankara, Ahmed Elumani, Jaidaa Taha et Muhammad al Gebaly au Caire; version française Camille Raynaud)