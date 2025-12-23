 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Libye-Mort du chef des armées dans un accident d'avion en Turquie
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 22:07

par Tuvan Gumrukcu

Le chef d'état-major des forces armées libyennes, Mohamed Ali Ahmed al Haddad, est mort mardi dans un accident d'avion survenu alors que son avion quittait Ankara, la capitale de la Turquie, a déclaré le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, ajoutant que quatre autres personnes se trouvaient à bord de l'appareil.

"(Ces décès) interviennent après un tragique et douloureux incident survenu alors qu'ils rentraient d'un déplacement officiel dans la ville turque d'Ankara. Il s'agit d'une perte terrible pour la nation, pour l'institution militaire et pour tout le peuple", a dit Abdel Hamid Dbeibah dans un communiqué.

Le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya avait annoncé plus tôt sur le réseau social X que l'avion avait décollé de l'aéroport Esenboga d'Ankara à 17h10 GMT et que le contact avec l'appareil avait été perdu à 17h52. Les autorités ont retrouvé la carcasse de l'avion près du village de Kesikkavak, situé dans le district de Haymana.

L'appareil avait requis un atterrissage d'urgence alors qu'il survolait Haymana, mais aucun contact n'avait été établi, a-t-il précisé.

La cause de l'accident n'était pas immédiatement connue.

(Avec Ece Toksabay à Ankara, Ahmed Elumani, Jaidaa Taha et Muhammad al Gebaly au Caire; version française Camille Raynaud)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank