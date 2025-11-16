Libération d'un Français détenu au Venezuela depuis quatre mois

(Actualisé avec déclarations de Barrot)

Camilo Castro, un ressortissant français détenu depuis quatre mois au Venezuela, est libre et dans l'avion qui le ramène en France, ont annoncé dimanche matin les autorités françaises.

"Camilo Castro est libre. Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont oeuvré à sa libération", a déclaré sur X le président Emmanuel Macron.

"Il est désormais en sécurité, dans l'avion qui le ramène en France", a ajouté le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur le même réseau social.

Selon ses proches, Camilo Castro, âgé de 41 ans, français par sa mère, chilien par son père, avait disparu en juin dernier à un poste-frontière séparant la Colombie, où il réside, du Venezuela, où il comptait renouveler son visa colombien. Sa détention au Venezuela leur a été confirmée le mois suivant.

Dans un communiqué diffusé en août pour dénoncer sa détention, Amnesty International écrivait qu'hormis certains prisonniers considérés comme des opposants politiques, "la plupart des détenus étrangers [au Venezuela] sont privés de liberté sans raison apparente" et que la "disparition forcée semble être un moyen de pression politique, notamment à travers des négociations internationales".

"Il n'y a eu aucune contrepartie", a assuré Jean-Noël Barrot au micro de France Inter.

Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué la situation de Boualem Sansal, gracié mercredi par l'Algérie et transféré en Allemagne, qui devrait revenir en France dans les prochains jours "en fonction des résultats de ses examens médicaux".

Jean-Noël Barrot a dit "espérer vivement" la libération prochaine du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison ferme par la justice algérienne en juin.

"Il doit être jugé en appel le 3 décembre et mon souhait le plus fort est qu'il soit, lui aussi, libéré", a indiqué de son côté le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez dans une interview à La Tribune Dimanche.

Laurent Nunez n'a pas exclu de se rendre prochainement en Algérie, "plutôt vers le mois de décembre". "Nous avons besoin de rouvrir les canaux de sécurité avec l'Algérie (...)acteur majeur dans la lutte antiterroriste", a-t-il dit.

(Jean-Stéphane Brosse)