Libération d'un Français détenu au Venezuela depuis quatre mois

Camilo Castro, un ressortissant français détenu depuis quatre mois au Venezuela, est libre et dans l'avion qui le ramène en France, ont annoncé dimanche les autorités françaises.

"Camilo Castro est libre. Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont oeuvré à sa libération", a déclaré sur X le président Emmanuel Macron.

"Il est désormais en sécurité, dans l'avion qui le ramène en France", a ajouté le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur le même réseau social. "C'est l'honneur de notre diplomatie d'avoir obtenu sa sortie de prison", a-t-il dit.

Selon ses proches, Camilo Castro, âgé de 41 ans, français par sa mère, chilien par son père, avait disparu en juin dernier à un poste-frontière séparant la Colombie, où il réside, du Venezuela, où il comptait renouveler son visa colombien. Sa détention au Venezuela leur a été confirmée le mois suivant.

Dans un communiqué diffusé en août pour dénoncer sa détention, Amnesty International écrivait qu'hormis certains prisonniers considérés comme des opposants politiques, "la plupart des détenus étrangers [au Venezuela] sont privés de liberté sans raison apparente" et que la "disparition forcée semble être un moyen de pression politique, notamment à travers des négociations internationales".

