Liban-Onze enfants tués ou blessés toutes les 24 heures la semaine dernière-Onu

par Olivia Le Poidevin

Onze enfants ont été tués ou blessés en moyenne toutes les 24 heures au Liban au cours de la semaine écoulée, a déclaré vendredi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), à un moment où Israël intensifie ses frappes à travers le pays malgré un cessez-le-feu.

Plusieurs villes et villages du sud du Liban ont été touchés dans la nuit de mercredi à jeudi, après que l'État hébreu a déclaré une nouvelle partie de la région zone de combat. Le pays a également frappé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth jeudi.

Au total, 77 enfants ont été tués ou blessés au cours des sept derniers jours, a déclaré l'Unicef, citant des chiffres fournis par le ministère libanais de la Santé publique. Depuis le début du cessez-le-feu le 16 avril, 55 enfants ont été tués et 212 blessés, selon l'agence.

"En vertu du droit international humanitaire, les enfants et les infrastructures civiles doivent être protégés", a déclaré Ricardo Pires, porte-parole de l'Unicef.

Il a appelé toutes les parties à respecter le cessez-le-feu annoncé par Washington, visant à mettre fin aux combats qui font rage depuis le 2 mars entre les troupes israéliennes et le Hezbollah, soutenu par l'Iran.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également déclaré vendredi que la menace liée à l'intensification des activités militaires soulevait de graves préoccupations sanitaires pour la population libanaise.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 27 attaques contre des établissements de santé au Liban ont été signalées, faisant 25 morts et 42 blessés, selon l'OMS.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin, version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)