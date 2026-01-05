 Aller au contenu principal
Liban-Israël ordonne l'évacuation de quatre villages avant des frappes
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:52

Un porte-parole de l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation lundi pour quatre villages de l'est et du sud du Liban avant des frappes contre des "infrastructures militaires" attribuées au Hezbollah et au Hamas.

Les frappes toucheront les villages de Hammara et Aïn el Tineh dans l'est de la plaine de la Bekaa, et de Kfar Hatta et Aanan dans le sud du pays, a ajouté le porte-parole.

Israël et le Hezbollah au Liban ont accepté un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en 2024, mettant fin à plus d'un an de combats qui ont culminé avec des frappes israéliennes qui ont fortement affaibli le groupe soutenu par l'Iran. Depuis lors, les deux parties s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu.

Le Liban est soumis à une pression croissante de la part des États-Unis et d'Israël pour désarmer le Hezbollah, et ses dirigeants craignent qu'Israël n'intensifie ses frappes.

(Rédigé par Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly et Maya Gebeily ; Mara Vilcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

Proche orient
