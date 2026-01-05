 Aller au contenu principal
Liban-Israël lance des frappes contre "des cibles" du Hezbollah et du Hamas
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 17:49

(Actualisé avec le lancement des frappes)

L'armée israélienne a lancé lundi des frappes au Liban contre "des cibles" attribuées au Hezbollah et au Hamas après avoir émis des ordres d'évacuation dans quatre villages de l'est et du sud du pays.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole militaire israélien a annoncé des frappes contre des "infrastructures militaires" dans les villages de Hammara et Aïn el Tineh dans l'est de la plaine de la Bekaa, et de Kfar Hatta et Aanan dans le sud du pays, a ajouté le porte-parole.

Israël et le Hezbollah au Liban ont accepté un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en 2024, mettant fin à plus d'un an de combats qui ont culminé avec des frappes israéliennes qui ont fortement affaibli le groupe soutenu par l'Iran. Depuis lors, les deux parties s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu.

Le Liban est soumis à une pression croissante de la part des États-Unis et d'Israël pour désarmer le Hezbollah, et ses dirigeants craignent qu'Israël n'intensifie ses frappes.

(Rédigé par Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly et Maya Gebeily ; Mara Vilcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

