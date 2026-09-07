Liban-Des frappes israéliennes tuent au moins 12 personnes, dont deux enfants - autorités

(Actualisé avec nouveau bilan, déclarations de l'armée israélienne, détails)

Au moins 12 personnes, dont deux enfants, ont été tuées lundi par des frappes israéliennes visant Kfar Remmane, un village du sud du Liban, a déclaré le ministère de la Santé libanais, soit l'une des attaques les plus meurtrières menées par Tsahal dans la région au cours des dernières semaines.

Israël a intensifié ses bombardements sur le sud du Liban ces derniers jours, malgré le cessez-le-feu conclu en juin destiné à mettre fin aux combats entre Tsahal et le groupe armé libanais Hezbollah. Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche lors de frappes israéliennes dans la même zone.

Une femme revendiquant des liens de parenté avec au moins trois des victimes a déclaré qu'une des frappes israéliennes avait touché un immeuble résidentiel au moment où des enfants se préparaient à aller à l'école.

L'armée israélienne a déclaré avoir visé des personnes aperçues en train de transférer des armes dans les environs de Kfar Remmane.

Sur place, des journalistes de Reuters ont vu des manuels scolaires éparpillés parmi les débris de béton là où se dressait autrefois le bâtiment. Des secouristes ont travaillé toute la matinée pour extraire les corps des décombres.

Mustafa Farhat, âgé de huit ans, a perdu ses grands-parents et sa mère lors de ces frappes, ont dit des habitants. L'un des membres de sa famille, Mona Farhat, a dit à Reuters que c'était leur maison qui avait été touchée juste avant l'heure de la rentrée scolaire.

"Quelle était leur cible ? Quel est leur objectif ? Veulent-ils que nous quittions notre terre ? Ils se trompent", a-t-elle ajouté.

PLUS DE 4.300 LIBANAIS TUÉS PAR DES FRAPPES ISRAÉLIENNES

Le ministère libanais de la Santé a indiqué que 11 personnes, dont deux enfants et quatre femmes, avaient été tuées lundi lors de cette attaque contre un immeuble résidentiel.

Une autre frappe israélienne, menée par un drone contre un véhicule civil dans la ville, a tué un secouriste, a poursuivi le ministère.

Ces frappes sur Kfar Remmane ont eu lieu sans qu'aucun avertissement d'évacuation n'ait été diffusé en ligne par l’armée israélienne.

L'armée israélienne a déclaré que des mesures avaient été prises pour limiter les dommages "causés à des personnes non impliquées, notamment l'utilisation de munitions de précision et la surveillance aérienne".

Elle a ajouté qu'elle examinait les informations selon lesquelles des "personnes non impliquées" auraient été blessées à la suite de ces frappes.

Tsahal a déclaré que le Hezbollah avait lancé deux drones explosifs pendant la nuit en direction des troupes israéliennes opérant près de la colline d'Ali Taher, un ensemble stratégique de collines dans le sud-est du Liban où le Hezbollah aurait construit un complexe militaire souterrain.

Israël a déclaré la semaine dernière avoir chassé les combattants du Hezbollah de cette crête. Le Hezbollah n'a fait aucun commentaire et Reuters n'a pas pu confirmer de source indépendante la situation militaire à Ali Taher.

Depuis lors, Israël a intensifié ses frappes meurtrières sur les localités situées au nord et à l'ouest de la colline, où les habitants étaient revenus après le cessez-le-feu de juin, ont déclaré à Reuters des responsables libanais de la sécurité. Ces derniers ont ajouté s'attendre à une poursuite de l'escalade dans le sud au cours des prochaines semaines.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 4.300 morts depuis que le Hezbollah, proche de l'Iran, a lancé des roquettes sur Israël le 2 mars - deux jours après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran - déclenchant une offensive aérienne et terrestre israélienne.

Le cessez-le-feu conclu en juin sous l'égide des Etats-Unis s'est traduit par une nette baisse de la violence mais les troupes israéliennes occupant de vastes portions du sud du Liban ont continué à raser des villages dans la zone de sécurité autoproclamée.

L'armée israélienne a poursuivi ses frappes tant à l'intérieur de cette zone qu'au nord de celle-ci, le plus souvent sans avertissement d'évacuation.

(Maya Gebeily, Eman Abouhassira et Nayera Abdallah; Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)