Liban-Des frappes israéliennes tuent au moins 11 personnes, dont deux enfants - agence

(Actualisé avec nouveau bilan, détails, contexte)

Au moins 11 personnes, dont deux enfants et deux secouristes, ont été tuées lundi par des frappes israéliennes, a rapporté l'agence de presse publique libanaise

Israël a intensifié ses bombardements sur le sud du Liban ces derniers jours, malgré le cessez-le-feu conclu en juin destiné à mettre fin aux combats entre Tsahal et le groupe armé libanais Hezbollah. Au moins sept personnes ont été tuées dimanche lors de frappes israéliennes dans la même zone.

Peu après minuit, des avions de combat israéliens ont frappé un immeuble résidentiel dans la ville de Kfar Rumman, dans le sud du Liban, tuant neuf personnes, dont deux enfants, et en blessant cinq autres, a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise.

Une autre frappe israélienne, menée par un drone contre un véhicule civil dans la ville, a tué deux secouristes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture, a-t-elle précisé.

Ces frappes sur la ville ont eu lieu sans qu'aucun avertissement d’évacuation n'ait été diffusé en ligne par l’armée israélienne.

Cette dernière n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters au sujet de ces frappes.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 4.300 morts depuis que le Hezbollah, proche de l'Iran, a lancé des roquettes sur Israël le 2 mars - deux jours après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran - déclenchant une offensive aérienne et terrestre israélienne.

Le cessez-le-feu conclu en juin sous l'égide des Etats-Unis s'est traduit par une nette baisse de la violence mais les troupes israéliennes occupant de vastes portions du sud du Liban ont continué à raser des villages dans la zone de sécurité autoproclamée.

L'armée israélienne a poursuivi ses frappes tant à l'intérieur de cette zone qu'au nord de celle-ci, le plus souvent sans avertissement d'évacuation.

(Maya Gebeily, Eman Abouhassira et Nayera Abdallah; Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)