 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liban: 11 morts dans des frappes israéliennes nocturnes sur un village du sud
information fournie par AFP 07/09/2026 à 09:46
Ajouter Boursorama à vos sources

Une pelleteuse dégage les décombres lors que des secouristes recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne nocture sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Une pelleteuse dégage les décombres lors que des secouristes recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne nocture sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Des frappes israéliennes menées dans la nuit de dimanche à lundi ont fait 11 morts, dont deux nourrissons, dans un village du sud du Liban, a rapporté lundi un média d'Etat, au lendemain de raids ayant fait sept morts malgré le cessez-le-feu.

Depuis qu'elle a annoncé jeudi avoir pris le contrôle de la crête d'Ali Taher, une position stratégique du Hezbollah pro-iranien, l'armée israélienne a intensifié ses frappes dans la région.

Neuf personnes ont été tuées dans une frappe qui a détruit un immeuble résidentiel à Kfar Remmane, tandis que deux secouristes ont péri lorsque leur voiture a été visée dans la même localité, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Un photographe de l'AFP a vu l'immeuble de trois étages entièrement détruit, des manuels scolaires et des restes de meubles éparpillés parmi les décombres.

Lundi matin, des équipes de secours fouillaient encore les ruines à la recherche d'éventuelles victimes.

Les habitants de ce village jouxtant la grande ville de Nabatiyé étaient revenus chez eux à la faveur de la trêve en juin, après avoir été déplacés par la guerre entre Israël et le Hezbollah.

Un soldat inspecte des véhicules détruits sur le site d'une frappe aérienne israélienne nocturne contre le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Un soldat inspecte des véhicules détruits sur le site d'une frappe aérienne israélienne nocturne contre le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

"Depuis qu'on est revenus, on vit dans l'angoisse", raconte à l'AFP Fouad Chakaron, un habitant du quartier. Il assure que l'immeuble visé était habité par "des gens qui n'avaient aucun lien avec quiconque", en allusion au mouvement chiite.

Après la frappe, les habitants du quartier ont de nouveau fui, tandis que plusieurs immeubles voisins ont été endommagés, a constaté l'AFP.

La frappe n'avait été précédée d'aucun avertissement de l'armée israélienne, contrairement à celle menée dans le village voisin de Deir Zahrani.

Local du Hezbollah

Dans la nuit, l'armée israélienne avait en effet ordonné aux habitants de Deir Zahrani d'évacuer la zone avant une frappe visant, selon elle, une installation du Hezbollah.

Une pelleteuse dégage les décombres lors que des secouristes recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne nocture sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

Une pelleteuse dégage les décombres lors que des secouristes recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne nocture sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

Après le "lancement d'un drone explosif" par le mouvement pro-iranien en direction des forces israéliennes, l'armée avait averti en arabe sur Telegram qu'elle allait "cibler" un local du Hezbollah.

"Près de 22 minutes après" cet avertissement, l'aviation israélienne "a détruit" ce bâtiment, selon l'Ani.

Israël avait intensifié ses frappes ces derniers jours. Vendredi, quatre personnes avaient été tuées et dimanche, sept autres avaient péri dans des raids sur plusieurs localités du sud.

L'armée israélienne avait affirmé avoir riposté au lancement par le Hezbollah de deux drones contre ses soldats, sans faire de blessés, et dénoncé "une violation flagrante" du cessez-le-feu.

Le mouvement libanais a entraîné le Liban dans le conflit régional en lançant, dès le mois de mars, des attaques contre Israël en soutien à l'Iran, son allié. Les représailles israéliennes ont fait plus de 4.300 morts, selon les autorités.

Un secouriste recherche des survivants dans les décombres après une frappe aérienne israélienne nocturne sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

Un secouriste recherche des survivants dans les décombres après une frappe aérienne israélienne nocturne sur le village de Kfar Remmane, dans le sud du Liban, le 7 septembre 2026 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

Si les hostilités ont faibli depuis juin à la suite d'un protocole d'accord américano-iranien et d'un accord-cadre entre le Liban et Israël, l'armée israélienne continue de mener des frappes sporadiques dans le sud, où elle occupe une bande frontalière d'une dizaine de kilomètres.

Jeudi, Israël avait annoncé avoir pris le contrôle de la crête montagneuse d'Ali Taher, qui surplombe Nabatiyé, affirmant que le Hezbollah avait creusé un réseau souterrain de tunnels sous cette position. Le Hezbollah n'a pas confirmé.

Après les frappes de dimanche, le président libanais Joseph Aoun a exhorté Washington et la communauté internationale à "faire cesser" les attaques israéliennes, dénonçant une "dangereuse escalade".

De nouveaux pourparlers sont attendus ce mois-ci entre responsables libanais et israéliens, bien qu'aucune date n'ait été annoncée.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:56

    Dans un silence assourdissant , cet état massacre homme femme et enfants sans aucune retenue en prétextant viser des terrorristes . Ce deux poids , deux mesures est insupportable et il n'y a aucune différence entre ce que fait poutine en Ukraine et ce que fait israel dans les territoires palestiniens . C'est la même horreur dont le seul but est de faire du nettoyage ethnique pour s'approprier des territoires .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / - )
    Jaguar Land Rover annonce un plan de départs volontaires un an après la cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.09.2026 09:59 

    Le constructeur automobile britannique de luxe Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé lundi l'ouverture d'un plan de départs volontaires, après plusieurs mois de turbulences marquées par une cyberattaque qui a paralysé sa production, ainsi que les droits de douane de ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: le taux de chômage se maintient à 3% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.09.2026 09:49 

    Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 3% en août malgré une augmentation du chômage des jeunes par rapport au mois précédent, a annoncé lundi le ministère de l'Economie. Fin août, 141.544 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, ... Lire la suite

  • Le drapeau du Népal en berne, le 7 septembre 2026 à Katmandou, alors que le pays observe une journée de deuil national en mémoire des victimes de la crue meurtrière du 26 août ( AFP / Prakash MATHEMA )
    Treize jours après la catastrophe, jour de deuil et de frustration au Népal
    information fournie par AFP 07.09.2026 09:38 

    Le Népal observe lundi une journée de deuil national en mémoire des victimes de la crue meurtrière du 26 août, alors que l'impatience des familles des milliers de disparus grandit en dépit des efforts déployés par les secours pour retrouver des survivants. Les ... Lire la suite

  • Des membres des forces armées serbes encadrent le cercueil de Ratko Mladic durant l'hommage public rendu à l'église Saint Luc de Belgrade, le 7 septembre 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )
    La foule se presse à Belgrade, avant les obsèques de Ratko Mladic
    information fournie par AFP 07.09.2026 09:11 

    Une foule nombreuse a commencé à défiler lundi à Belgrade devant le cercueil de l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, condamné pour génocide et crimes de guerre, avant des obsèques en grandes pompes qui suscitent la réprobation internationale. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank