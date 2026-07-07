 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liam Rosenior revient en Ligue 1
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 10:24

Liam Rosenior revient en Ligue 1

Liam Rosenior revient en Ligue 1

L’heure de lancer Without Me d’Eminem. La rumeur continuait d’enfler ces derniers jours, c’est désormais officiel, Liam Rosenior revient sur un banc de Ligue 1, plus particulièrement du côté du Paris FC .

Embed t.co…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À Bruxelles, la joie des supporters après la victoire des Diables
    À Bruxelles, la joie des supporters après la victoire des Diables
    information fournie par AFP Video 07.07.2026 14:15 

    Les supporters belges laissaient éclater leur joie lundi soir à Bruxelles, après une victoire 4-1 face aux États-Unis. "Je suis surtout très heureux d'avoir cloué le bec à Trump, qui a voulu changer les règles et a finalement perdu", raconte un supporter belge. ... Lire la suite

  • La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:54 

    Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué. Il sera chargé de « superviser la gestion ... Lire la suite

  • Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:51 

    Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé ... Lire la suite

  • Une Espagne à l'état solide
    Une Espagne à l'état solide
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:50 

    Si l'on attendait un festival offensif de la part de l'Espagne dans cette Coupe du monde, c'est surtout défensivement que la Roja s'illustre pour le moment avec cinq matchs de rang sans encaissé le moindre but. Portée par la charnière Laporte-Cubarsí et Unai Simón ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank