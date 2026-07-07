Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Liam Rosenior revient en Ligue 1
information fournie par So Foot•07/07/2026 à 10:24
Liam Rosenior revient en Ligue 1
L’heure de lancer
Without Me
d’Eminem. La rumeur continuait d’enfler ces derniers jours, c’est désormais officiel,
Liam Rosenior revient sur un banc de Ligue 1, plus particulièrement du côté du Paris FC
.
information fournie par AFP Video•07.07.2026•14:15•
Les supporters belges laissaient éclater leur joie lundi soir à Bruxelles, après une victoire 4-1 face aux États-Unis. "Je suis surtout très heureux d'avoir cloué le bec à Trump, qui a voulu changer les règles et a finalement perdu", raconte un supporter belge. ...
Lire la suite
Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué. Il sera chargé de « superviser la gestion ...
Lire la suite
Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé ...
Lire la suite
Si l'on attendait un festival offensif de la part de l'Espagne dans cette Coupe du monde, c'est surtout défensivement que la Roja s'illustre pour le moment avec cinq matchs de rang sans encaissé le moindre but. Portée par la charnière Laporte-Cubarsí et Unai Simón ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer