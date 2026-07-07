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Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé
information fournie par So Foot•07/07/2026 à 09:46
Infantino condamne les propos racistes tenus à l'encontre de Mbappé
Enfin une bonne action. Dans une story Instagram,
le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné
« sans équivoque »
les propos racistes
tenus par la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla.
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