L'affaire Balogun un boost supplémentaire pour la Belgique ?
C’est oui ou bien c’est non ? Interrogé sur l’affaire Balogun en marge de la rencontre face aux États-Unis (1-4), plusieurs joueurs belges ont reconnu que le carton rouge annulé au meilleur buteur américain avait pu être une source de motivation supplémentaire .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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