Roberto De Zerbi n'est pas du tout fan du choix du Koweït pour le Trophée des champions
« Deux étrangers au bout du monde, si différents. »
Jeudi prochain, le Trophée des champions opposera le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Comme chaque année ou presque, le match se jouera à l’étranger. Cette fois, c’est le Koweït qui a été choisi par le Conseil d’administration de la LFP pour accueillir cette rencontre pourtant franco-française. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer