Roberto De Zerbi n'est pas du tout fan du choix du Koweït pour le Trophée des champions
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 18:30

« Deux étrangers au bout du monde, si différents. »

Jeudi prochain, le Trophée des champions opposera le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Comme chaque année ou presque, le match se jouera à l’étranger. Cette fois, c’est le Koweït qui a été choisi par le Conseil d’administration de la LFP pour accueillir cette rencontre pourtant franco-française.

