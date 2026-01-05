Liam Rosenior adoubé par une légende de... Manchester United
Une belle lettre de recommandation.
Dans sa propre émission sur la BBC, Wayne Rooney a tenu à chanter les louanges de son ancien adjoint, Liam Rosenior . Les deux hommes ont travaillé ensemble à Derby County de janvier 2021 à juin 2022, période durant laquelle Rosenior occupait le poste d’entraîneur adjoint sous les ordres de Rooney. Lorsque ce dernier a été limogé à l’été 2022, Rosenior a alors pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur intérimaire, lançant ainsi sa carrière de coach principal.…
