 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LGV Toulouse-Bordeaux : la justice rejette de nouveaux recours et écarte les alternatives proposées par les opposants
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/12/2025 à 17:51

Plusieurs collectivités du Sud-Ouest, inquiètes d'un éventuel abandon du projet sur fond de rigueur budgétaire, ont appelé fin juillet l'État à tenir "ses engagements".

( AFP / ED JONES )

( AFP / ED JONES )

La justice administrative a rejeté lundi 29 décembre de nouveaux recours d'opposants à la Ligne à grande vitesse (LGV) Toulouse-Bordeaux. Le tribunal a estimé "qu'il n'existe aucune solution alternative satisfaisante au projet" pour limiter les atteintes aux espèces protégées au nord de la Ville rose.

Dans un communiqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui a examiné le dossier lors d'une audience le 15 décembre, affirme que "le projet, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu (...) ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées".

"Les alternatives proposées par les requérants ne sont pas adaptées aux besoins à satisfaire et aux objectifs poursuivis. En outre, aucune de ces alternatives ne permettrait de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées", poursuit le tribunal.

Quant à une éventuelle irrégularité de l'étude d'impact, invoquée par les opposants, "le tribunal relève que celle-ci, tant dans sa forme que dans son contenu, respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables".

"Éléments de langage"

"Les juges se sont contentés de répéter les éléments de langage de la SNCF, il n'y a pas eu d'analyse sérieuse " des arguments présentés par les opposants, a regretté Jean Olivier, coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, précisant que les associations opposées au projet sont "à peu près sûres" de faire appel de cette décision.

La LGV Toulouse-Bordeaux, dont la construction a débuté en 2024 par des travaux en périphérie des deux métropoles, doit notamment permettre de relier en 2032 Toulouse à Paris en 3 heures et 10 minutes , gagnant plus d'une heure sur le temps de voyage actuel. Un embranchement doit relier Dax à Bordeaux en 20 minutes de moins qu'actuellement et, un jour, permettre des liaisons directes avec l'Espagne.

Selon ses partisans, la ligne devrait, en libérant des voies au fret ferroviaire, concurrencer les 10.000 camions de marchandises circulant quotidiennement entre l'Espagne et Bordeaux.

Concernant son financement, plusieurs collectivités du Sud-Ouest, inquiètes d'un éventuel abandon du projet sur fond de rigueur budgétaire, ont appelé fin juillet l'État à tenir "ses engagements".

Environnement

1 commentaire

  • 18:22

    La Justice injuste. Quand le mal sera fait on en reparlera, mais trop tard..

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:45 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

  • Une statue de Brigitte Bardot dans ke centre de Saint-Tropez, photographiée le 28 décembre 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:28 

    Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en légère hausse
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:25 

    La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, sur un marché aux faibles volumes dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année 2025. Le CAC 40 a pris 0,10% à 8.112,02 points, en hausse de 8,44 points. Mercredi, dernier jour d'ouverture de la Bourse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank