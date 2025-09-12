LGV Sud-Est: retards après un vol de câbles, retour à la normale vers 18h

Un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est". ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

SNCF Réseau a annoncé, vendredi, avoir été victime d'un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, qui "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est", "envisageant" une reprise normale du trafic vers 18h.

"Les trains continuent toutefois de circuler mais certains passent à vitesse réduite sur la zone pendant les travaux. D'autres sont détournés sur la ligne classique mais nous essayons d'en faire passer le maximum sur la LGV", a indiqué à l'AFP SNCF Réseau.

"Les équipes de renforts, agents câbliers et télécoms de SNCF Réseau sont déjà en train de réparer. Une quinzaine d'agents sont sur place", assuré la compagnie, promettant un retour à la normale vers 18h.

"Des perturbations sont toutefois à prévoir jusqu'en fin de soirée en raison des retards depuis le début de la journée", précise-t-elle.