LGV Sud-Est: retards après un vol de câbles, retour à la normale vers 18h
information fournie par AFP 12/09/2025 à 15:16

Un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est". ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

SNCF Réseau a annoncé, vendredi, avoir été victime d'un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, qui "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est", "envisageant" une reprise normale du trafic vers 18h.

"Les trains continuent toutefois de circuler mais certains passent à vitesse réduite sur la zone pendant les travaux. D'autres sont détournés sur la ligne classique mais nous essayons d'en faire passer le maximum sur la LGV", a indiqué à l'AFP SNCF Réseau.

"Les équipes de renforts, agents câbliers et télécoms de SNCF Réseau sont déjà en train de réparer. Une quinzaine d'agents sont sur place", assuré la compagnie, promettant un retour à la normale vers 18h.

"Des perturbations sont toutefois à prévoir jusqu'en fin de soirée en raison des retards depuis le début de la journée", précise-t-elle.

1 commentaire

  • 16:07

    Déjà dans un premier temps, mettez hors de France et au minimum, neutralisez tous ces individus qui n’ont rien à faire en France et qui se sont faits une spécialité dans les crimes et larcins divers (vols de câbles et de gouttières en cuivre, vol de matériel agricole, de véhicules de particuliers, cambriolages, profanation d’églises… Ce pays finit par ne ressembler à rien!

