La confiance des consommateurs continue de s'enfoncer aux Etats-Unis

( AFP / STRINGER )

La confiance des consommateurs continue de s'affaisser aux Etats-Unis, tout en restant meilleure qu'au printemps, après les annonces de droits de douane massifs sur les produits importés dans le pays, selon un baromètre publié vendredi.

Selon une estimation préliminaire de l'Université du Michigan, l'indice ressort en septembre à 55,4 points, en recul de près de 5% sur un mois et de 21% par rapport à la même période l'an passé.

Les analystes pensaient que l'indicateur n'allait quasiment pas flancher par rapport au mois dernier, selon le consensus publié par MarketWatch.

Même plombé, "le moral des consommateurs reste au-dessus des niveaux relevés en avril et mai 2025, dans la foulée de l'annonce de droits de douane réciproques" par le président américain Donald Trump, relève Joanne Hsu, la directrice de l'enquête, citée dans le communiqué.

La question des droits de douane "reste saillante pour les consommateurs, 60% d'entre eux ayant mentionné spontanément le sujet dans leurs réponses", ajoute-t-elle.