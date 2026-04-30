LFP Média contre-attaque après les critiques de Nasser al-Khelaïfi
Dallas, saison 3, épisode 8. La guerre des clans continue de pourrir le foot français. Mercredi, lors du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, Nasser al-Khelaïfi a fustigé la position de LFP Média, coupable, selon lui, de ne pas commercialiser assez la Ligue 1 à l’international .
Cap vers l’Espagne
Du côté de la filiale commerciale, ces critiques de la part du président du PSG sont évidemment restées en travers de la gorge. « LFP Média a repris la commercialisation en 2024-2025 et a rapporté 126 millions d’euros la saison dernière . La saison actuelle rapporte 137 millions d’euros, soit 80 % de plus qu’avec beIN » , a-t-elle lancé auprès de L’Équipe , visant directement la chaîne qatarie détenue par ce même Nasser al-Khelaïfi.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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