Leverkusen tombe d'entrée, Francfort déjà en feu

C’est fait, le Bayern est déjà champion !

Moins de 24 heures après avoir écrasé Leipzig, le Bayern Munich a vu son principal concurrent en Bundesliga chuter d’entrée, ce samedi après-midi. Pourtant rapidement devant grâce à un but de sa recrue défensive Jarell Quansah, le Bayer Leverkusen a en effet subi la foudre d’Hoffenheim sur sa propre pelouse (1-2) . Rapidement rejoint au score, le vice-champion d’Allemagne a cédé une deuxième fois au retour des vestiaires. La reconstruction est loin d’être terminée. De son côté, l’Eintracht Francfort n’a pas connu les mêmes péripéties , se permettant d’en passer quatre au Werder Brême, dont un doublé de l’ancien angevin Jean-Mattéo Bahoya (4-1). De quoi s’installer d’entrée dans la roue du Rekormeister .…

TB pour SOFOOT.com