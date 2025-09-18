 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 21:04

Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague

Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague

Copenhague 2-2 Leverkusen

Buts : Larsson (9ᵉ) et Robert (86ᵉ) pour Copenhague // Grimaldo (82ᵉ) et Hatzidiakos (CSC, 90ᵉ+1) pour le Werkself

Un scénario de dingue.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice
    Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice
    information fournie par So Foot 18.09.2025 21:20 

    Du terrain de foot au tribunal ? Chancel Mbemba veut traîner l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria devant la justice . Au placard pendant toute une saison, le nouveau défenseur de Lille aurait déposé, il y a déjà plusieurs mois selon L’Équipe ... Lire la suite

  • Bruges met Monaco en slip
    Bruges met Monaco en slip
    information fournie par So Foot 18.09.2025 20:44 

    Les Monégasques étaient en caleçon sur le tarmac la veille dans une scène plutôt drôle, puis ils ont été mis tout nu par le Club Bruges dans un match désespérant ce jeudi soir. L'AS Monaco est totalement passée à côté de son entrée en Ligue des champions, en Belgique ... Lire la suite

  • Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi
    Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi
    information fournie par So Foot 18.09.2025 19:56 

    Il est l’heure de les libérer. D’après les informations de la BBC, la Professional Footballers’ Association (PFA) aurait épinglé Chelsea pour le traitement infligé à Raheem Sterling et Axel Disasi . Les deux joueurs, qui n’ont pas trouvé de point de chute lors ... Lire la suite

  • João Neves manquera le Classique face à l’OM
    João Neves manquera le Classique face à l’OM
    information fournie par So Foot 18.09.2025 18:40 

    Le PSG perd son nouveau meilleur buteur. Sorti sur blessure ce mercredi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves connait désormais le verdict . Le milieu portugais est touché aux ischio-jambiers et manquera le Classique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank