Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 14:30

Au Nord, rien de nouveau.

Dix journées se sont déjà écoulées, en attendant le savoureux Sunderland–Everton de ce lundi soir, et franchement, la Premier League ne réserve plus vraiment de surprises. Chaque week-end semble rejouer le même scénario, les mêmes scènes, les mêmes schémas.…

SF pour SOFOOT.com

