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Les véritables enjeux du Ballon d’or 2026
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 09:54

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Les véritables enjeux du Ballon d’or 2026

Les véritables enjeux du Ballon d’or 2026

Comme chaque année depuis 1956, la cérémonie du Ballon d’or va désigner le supposé meilleur footballeur de l’année, et comme chaque année depuis 2025, le PSG va disputer un match en même temps. Face à la redondance des évènements, il est temps de s’interroger sur les véritables enjeux de cette 70e cérémonie. Tour d’horizon.

→ Qui va rater la cérémonie ?

Il n’y a pas que ceux qui se doutent qu’ils vont repartir les mains vides qui risquent de manquer la fiesta : les têtes en l’air aussi. En effet, pour la première fois depuis 2015, la cérémonie du Ballon d’or se déroulera à Londres et non pas à Paris. Une décision portée par France Football afin d’honorer Stanley Matthews, premier lauréat du prix en 1956, il y a 70 ans. Il faudra donc déjà se rendre au Palladium Theatre et non pas se pointer au théâtre du Châtelet comme c’était le cas ces dernières années, au risque de tomber sur une porte close en pleine zone de couvre-feu. Attention également au combo décalage horaire et passage à l’heure d’hiver. Si la France a reculé d’une heure dans la nuit de samedi à dimanche, l’Hexagone aura toujours une heure d’avance sur le voisin anglais. Le tapis rouge sera ouvert à 18h dans la capitale britannique, soit 19 heures en France. Les calculs devront donc être bons pour ne pas poireauter une heure ou manquer la prochaine tendance vestimentaire du côté des accrédités.

→ Quel sera le costume le plus en vogue ?

Si les fashionistas de l’équipe de France n’ont plus accès aux défilés de mode des Bleus depuis l’arrivée de Zinédine Zidane comme sélectionneur, le monde du football va pouvoir vivre son vrai défilé ce lundi. Le smoking à pois blanc arboré par Lionel Messi en 2013 sera-t-il remis au goût du jour ? Le et/ou la Ballon d’or 2026 oseront-ils le costume à fleurs de Paul Pogba en 2016 ? Ou bien la veste rouge comme Vinícius en 2023 ? En d’autres termes, qui fera le plus gros fashion faux pas.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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