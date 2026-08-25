Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis reculent en juillet, tandis que la confiance s'affaiblit en août

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* Les ventes de logements neufs reculent de 10,5 % pour s’établir à 607 000 unités, leur plus bas niveau depuis janvier

* Le prix médian des logements neufs recule à 393 800 dollars en juillet, son plus bas niveau depuis quatre ans

* L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board recule à 89,4 en août, contre 90,2 en juillet

par Dan Burns

Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté en juillet, les taux hypothécaires élevés pesant sur le marché et continuant à dissuader les acheteurs potentiels, tandis que la confiance des consommateurs a atteint son plus bas niveau depuis sept mois en raison de la détérioration des perspectives sur le marché de l'emploi et de l'inflation.

Les ventes de logements neufs ont chuté de 10,5 % pour s’établir à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 607 000 unités le mois dernier – leur plus bas niveau depuis janvier – par rapport au rythme révisé à la hausse de juin, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les ventes de logements neufs, qui sont comptabilisées à la signature du contrat, ne représentent qu'une faible part des ventes immobilières aux États-Unis et ont tendance à être volatiles d'un mois à l'autre. Elles ont reculé de 6,3 % en glissement annuel en juin.

Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé ce rythme à 620 000 logements.

Le prix médian des logements neufs a chuté à 393 800 dollars en juillet – son plus bas niveau depuis quatre ans – et s’est établi en baisse de 0,9 % par rapport à l’année précédente.

Le niveau élevé des coûts d’emprunt est un facteur clé qui maintient le marché immobilier dans une profonde morosité. En effet, un autre rapport publié mardi par le Conference Board sur la confiance des consommateurs a montré que seuls 5,2 % des consommateurs américains ont l’intention d’acheter une maison au cours des six prochains mois, contre 6,5 % en juillet, ce qui représente la plus forte baisse enregistrée depuis plus de cinq ans.

"Le marché immobilier ne se dirige pas vers un ralentissement, mais la hausse des taux hypothécaires et la croissance plus faible du revenu disponible réel, due à une inflation élevée, empêcheront tout rebond de se profiler à l’horizon", a déclaré Matthew Martin, économiste principal pour les États-Unis chez Oxford Economics.

TAUX ÉLEVÉS Le taux d’intérêt moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans — le type de prêt immobilier le plus répandu aux États-Unis — avoisine son plus haut niveau depuis plus d’un an , et les perspectives d’un répit immédiat pour les acheteurs potentiels sont minces, en raison de la méfiance face à l’inflation qui règne parmi les responsables de la Réserve fédérale et sur l’ensemble des marchés obligataires.

La Mortgage Bankers Association a indiqué la semaine dernière que le taux contractuel des prêts immobiliers à 30 ans s'était maintenu à 6,77 % au cours de la semaine s'achevant le 14 août, soit tout près de son plus haut niveau récent de 6,81 % atteint fin juillet.

Les taux hypothécaires ont désormais grimpé d’environ 0,60 point de pourcentage depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran fin février, ce qui a fait grimper les cours mondiaux du pétrole et contribué à alimenter une inflation plus généralisée.

Les prix, mesurés selon l’indice utilisé par la Fed pour son objectif d’inflation de 2 %, ont augmenté à un rythme près de deux fois supérieur, même si les données attendues mercredi pourraient montrer qu’ils se sont modérés pour le deuxième mois consécutif en juillet.

La Fed maintient ses taux inchangés depuis décembre dernier, même si, lors de la réunion du mois dernier, trois membres du comité de politique monétaire se sont opposés à cette décision, préférant que les taux soient relevés pour endiguer une inflation qui se maintient au-dessus de l’objectif depuis plus de cinq ans.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, qui a pris les rênes de l'institution en mai, doit prononcer vendredi un discours liminaire lors du symposium annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming. Les investisseurs et les économistes sont impatients de savoir si M. Warsh mettra fin à sa réticence à détailler sa vision de l’économie et de l’inflation, et s’il abordera les récentes tendances du marché obligataire ainsi que les efforts de l’administration Trump pour contrôler l’évolution des obligations à long terme, qui n’ont donné, au mieux, que des résultats mitigés.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans, qui servent de référence pour la fixation des taux des prêts hypothécaires à 30 ans, se négocient à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.

FAIBLE CONFIANCE

Dans ce contexte, la confiance des consommateurs a chuté à son plus bas niveau depuis janvier.

Le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs était tombé à 89,4 ce mois-ci, contre 90,2 en juillet (chiffre révisé à la baisse). Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur un indice de 90,2, contre 90,8 initialement annoncé en juillet.

Cette baisse est principalement due à un recul de 7,8 % de l’indice des anticipations, qui a contrebalancé la première amélioration en quatre mois de l’opinion des ménages sur la situation actuelle.

"Les consommateurs sont optimistes quant à aujourd’hui, mais de plus en plus inquiets pour demain. Les évaluations de la situation actuelle se sont sensiblement améliorées, tandis que les anticipations pour l’avenir ont chuté à leur plus bas niveau depuis janvier, les tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes liées aux revenus ayant pesé sur le moral", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. "Bien que les conditions de l’emploi restent solides, l’affaiblissement des anticipations de croissance des revenus pourrait constituer un frein aux dépenses."

L’"indice différentiel de l’emploi" du rapport, qui mesure l’écart entre les personnes interrogées estimant que les emplois sont nombreux et celles estimant qu’ils sont difficiles à trouver, a augmenté pour la première fois en trois mois par rapport au niveau de juillet, qui était le plus bas depuis plus de cinq ans.

Les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation s’accélère au cours des 12 prochains mois, passant de 5,6 % en juillet à 5,8 %.