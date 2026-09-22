Les USA vont s'installer sur deux bases militaires supplémentaires au Groenland-sources

par Stine Jacobsen, Erin Banco et Gram Slattery

Les Etats-Unis prévoient de rouvrir une ancienne base militaire datant de la Guerre froide située dans le sud du Groenland et d'installer une présence militaire dans l'est de l'île dans une base actuellement utilisée par une unité militaire danoise de traîneaux à chiens, a-t-on appris de trois sources informées.

Il est prévu qu'un accord en ce sens soit signé mardi par les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland, territoire autonome au sein du royaume danois, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, ont indiqué les sources.

D'après deux d'entre elles, les sites concernés sont Narsarsuaq, où résident à peine plusieurs dizaines d'habitants depuis que Washington a fermé une base militaire locale dans les années 1950, et Mestersvig, un poste militaire actuellement utilisé par la patrouille Sirius, une unité des forces spéciales danoises utilisant des traîneaux à chiens.

Le document formalisant l'accord tripartite n'a pas encore été rendu public. Les trois sources ont précisé que des détails seraient seulement finalisés à la signature.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des gouvernements danois et groenlandais. La Maison blanche n'a pas donné suite pour l'heure à une demande de commentaire.

Donald Trump a annoncé vendredi que Washington avait conclu un accord avec Copenhague et Nuuk pour renforcer de manière significative la présence militaire américaine au Groenland. Le président américain a par le passé exprimé à plusieurs reprises sa volonté de contrôler l'île de l'Arctique, citant des motifs de sécurité nationale, et a revendiqué un "accès total".

Copenhague a assuré samedi qu'aucun accord ne porterait atteinte à la souveraineté du Groenland et a déclaré que la sécurité du territoire serait supervisée par l'Otan plutôt que par le Danemark ou les Etats-Unis seuls.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, s'était activé en janvier dernier pour tenter de calmer les secousses au sein de l'alliance transatlantique et parmi les Européens provoquées par les menaces de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland par la force si nécessaire.

Durant la Guerre froide, les Etats-Unis ont utilisé dix-sept installations militaires au Groenland et déployé plus de 10.000 soldats sur l'île. A l'heure actuelle, ils disposent d'une seule base permanente, celle de Pituffik, avec environ 150 troupes.

(Stine Jacobsen à Copenhague, Gram Slattery et Erin Banco à Washington, avec la contribution de Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague, Phil Stewart et Steve Holland à Washington; version française Jean Terzian)