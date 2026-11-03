Les USA vont organiser une réunion avec Ukraine et Russie la semaine prochaine

Les Etats-Unis vont réunir la semaine prochaine à Abou Dhabi des délégations ukrainienne et russe afin de discuter de mesures de désescalade entre les deux pays, d'une issue au conflit et d'accords sécuritaires post-guerre, a déclaré lundi à Reuters un représentant américain de haut rang au fait de la question.

L'information a été confirmée par la suite par Steve Witkoff, émissaire spécial du président américain Donald Trump.

Un précédent cycle de pourparlers trilatéraux avait déjà été organisé à Abou Dhabi, en début d'année, sans permettre d'avancées concrètes sur les principaux points de contentieux, notamment territoriaux, entre Kyiv et Moscou.

Aucune réunion entre les trois pays ne s'est tenue depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février.

Washington a relancé ses efforts de médiation à l'approche de l'hiver et du cinquième anniversaire du conflit, déclenché par l'invasion lancée par la Russie en février 2022, alors que Donald Trump avait promis à son retour au pouvoir en janvier 2025 de mettre fin à la guerre en "seulement 24 heures".

Il est attendu que Steve Witkoff et Jared Kushner, les deux principaux négociateurs américains, se rendent à Abou Dhabi, a déclaré lundi le représentant américain de haut rang.

Auparavant, a-t-il indiqué, les négociateurs américains vont se rendre cette semaine à Bruxelles pour y rencontrer des représentants français, allemands, britanniques, européens et de l'Otan afin de discuter de "garanties sécuritaires pour l'Ukraine, du futur cadre sécuritaire de l'Europe et du soutien économique pour la reconstruction de l'Ukraine".

Le principe d'une nouvelle réunion trilatérale avait été accepté le mois dernier par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'une visite de Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg.

Cette relance de la diplomatie "reflète les efforts continus du président Trump pour parvenir à un accord de paix durable entre la Russie et l'Ukraine", a mis en avant le représentant américain.

Donald Trump a récemment exprimé de nouveau son agacement à l'égard du président ukrainien Volodimir Zelensky et a intensifié la pression sur Kyiv pour qu'il scelle un accord de paix avec Moscou.

Les positions de l'Ukraine et de la Russie demeurent très éloignées sur les contours d'un potentiel accord.

Alors que Volodimir Zelensky écarte l'idée d'abandonner tout territoire ukrainien à Moscou, Vladimir Poutine exige le plein contrôle de la région de Donetsk dans l'Est ukrainien, la garantie que Kyiv n'intégrera pas l'Otan et des restrictions sur les capacités militaires ukrainiennes.

(Steve Holland; version française Jean Terzian)