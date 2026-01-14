Les USA suspendent la délivrance de visas pour 75 pays

Les Etats-Unis ont décidé de suspendre l'examen de toutes les demandes de visas en provenance de 75 pays, a annoncé mercredi un porte-parole du département d'Etat, sans fournir de précisions.

S'appuyant sur une note du département d'Etat, Fox News a rapporté que cette suspension entrerait en vigueur le 21 janvier et concernerait les demandeurs en provenance de Somalie, de Russie, d'Iran, d'Afghanistan, du Brésil, du Nigeria ou encore de Thaïlande, entre autres.

Cette note demande aux ambassades américaines concernées de rejeter les demandes de visas dans le cadre juridique actuel le temps d'une évaluation des procédures. Ce document ne donne aucune date butoir.

Depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier, le président américain Donald Trump a mis en oeuvre une politique vigoureuse de lutte contre l'immigration aux Etats-Unis.

Il s'est engagé en novembre à "interrompre de manière permanente l'immigration en provenance de tous les pays du Tiers Monde" après la mort d'une membre de la Garde nationale, tuée par un Afghan ayant ouvert le feu près de la Maison blanche.

(Rédigé par Susan Heavey et Simon Lewis, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)