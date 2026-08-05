Les USA révoquent le visa de l'ambassadrice du Brésil sur fond de querelle diplomatique

Les Etats-Unis ont révoqué le visa de l'ambassadrice brésilienne à Washington après que Brasilia a suspendu le processus d'approbation de l'ambassadeur américain au Brésil désigné par Donald Trump et refusé un visa à deux diplomates américains, a déclaré mardi un représentant du département d'Etat américain.

S'exprimant devant des journalistes sous couvert d'anonymat, le représentant a ajouté que le visa de l'ambassadrice brésilienne Maria Luiza Ribeiro Viotti sera rétabli quand et si la situation est résolue.

La mesure qui a été prise est d'"annuler" le visa d'une diplomate de haut rang, "ce qui n'est pas la même chose que d'expulser cette personne hors du pays", a-t-il dit.

"Cela signifie que (cette personne) est là mais sans visa, et son visa sera rétabli si l'équilibre est rétabli en donnant l'agrément à notre ambassadeur désigné", a poursuivi ce représentant, en référence à une démarche qui est traditionnellement une formalité.

Le Brésil s'est abstenu pour l'heure d'approuver formellement la nomination comme ambassadeur des Etats-Unis de Daniel Perez, un élu de l'Etat de Floride qui est un allié du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et que Donald Trump a désigné à ce poste le 1er juin dernier.

Dénonçant la suspension du visa de son ambassadrice à Washington, le gouvernement brésilien a décrit la décision de l'administration Trump comme basée sur de "fausses" accusations et a dit respecter les normes diplomatiques internationales à propos de Daniel Perez.

Brasilia aurait dû être prévenu par Washington en amont de la nomination, est-il ajouté dans un communiqué.

Cette querelle s'inscrit sur fond de tensions croissantes entre les deux pays, qui s'accusent mutuellement d'ingérence dans leurs affaires internes.

L'administration Trump s'est offusquée l'an dernier de la condamnation de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'Etat après la victoire électorale de son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Washington a annoncé en juillet des droits de douane de 25% sur plusieurs produits en provenance du Brésil, citant des pratiques commerciales déloyales, une mesure dans laquelle Lula a dit voir des manoeuvres politiques en coordination avec la famille Bolsonaro.

(Simon Lewis et Humeyra Pamuk, avec la contribution de Kanishka Singh, Brendan O'Boyle et Maria Carolina Marcello; version française Jean Terzian)