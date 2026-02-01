 Aller au contenu principal
Les USA pourraient conclure un accord avec Cuba, dit Trump
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 06:28

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il pensait que les Etats-Unis pourraient "trouver un accord" sur la question de Cuba.

Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays qui fournirait du pétrole à Cuba.

Le locataire de la Maison blanche a de nouveau appelé l'île à négocier avec les Etats-Unis.

"Cela n'a pas à devenir une crise humanitaire", a dit Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One.

"Je pense qu'ils viendront certainement à nous et souhaiteront conclure un accord. C'est une situation très mauvaise pour Cuba. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de pétrole. Ils vivaient de l'argent et du pétrole vénézuéliens mais ils n'en recevront plus désormais."

Le Venezuela était jusqu'à présent le principal fournisseur de pétrole de Cuba mais depuis l'enlèvement le 3 janvier par les forces spéciales américaines de son président Nicolas Maduro et son remplacement par la vice-présidente Delcy Rodriguez, Caracas vend son pétrole aux Etats-Unis.

(Trevor Hunnicutt, rédigé par Jasper Ward; version française Camille Raynaud)

