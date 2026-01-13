 Aller au contenu principal
Les USA appellent leurs ressortissants à quitter l'Iran immédiatement
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 23:13

Les Etats-Unis ont appelé mardi leurs ressortissants à quitter l'Iran immédiatement, leur conseillant de se rendre en Turquie ou en Arménie "par voie terrestre".

"Les ressortissants américains devraient quitter l'Iran immédiatement. Envisagez de partir pour la Turquie ou l'Arménie par voie terrestre s'il est possible de le faire en toute sécurité", ont indiqué les Etats-Unis dans un message publié sur le site de leur "ambassade virtuelle" en Iran.

L'Iran est actuellement en proie à une importante vague de contestation et l'administration américaine examine la façon de réagir à la situation dans le pays.

(Bhargav Acharya à Toronto; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
