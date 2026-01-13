Les USA appellent leurs ressortissants à quitter l'Iran immédiatement

Les Etats-Unis ont appelé mardi leurs ressortissants à quitter l'Iran immédiatement, leur conseillant de se rendre en Turquie ou en Arménie "par voie terrestre".

"Les ressortissants américains devraient quitter l'Iran immédiatement. Envisagez de partir pour la Turquie ou l'Arménie par voie terrestre s'il est possible de le faire en toute sécurité", ont indiqué les Etats-Unis dans un message publié sur le site de leur "ambassade virtuelle" en Iran.

L'Iran est actuellement en proie à une importante vague de contestation et l'administration américaine examine la façon de réagir à la situation dans le pays.

(Bhargav Acharya à Toronto; version française Camille Raynaud)