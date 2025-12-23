Les troupes ukrainiennes se retirent de Siversk

Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi l'armée, alors que les forces russes intensifient leur offensive.
"L'envahisseur a pu progresser en raison d'un avantage numérique non-négligeable et de la pression constante de petits groupes d'assaut dans des conditions météorologiques difficiles," a fait savoir l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué.
Le retrait des troupes ukrainiennes a été décidé afin de protéger la vie des soldats et après que de lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi, selon le communiqué.
(Dan Peleschuk; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer