Les troupes ukrainiennes se retirent de Siversk

Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi l'armée, alors que les forces russes intensifient leur offensive.

"L'envahisseur a pu progresser en raison d'un avantage numérique non-négligeable et de la pression constante de petits groupes d'assaut dans des conditions météorologiques difficiles," a fait savoir l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué.

Le retrait des troupes ukrainiennes a été décidé afin de protéger la vie des soldats et après que de lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi, selon le communiqué.

(Dan Peleschuk; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)