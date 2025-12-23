 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les troupes ukrainiennes se retirent de Siversk
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 17:39

Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville de Siversk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi l'armée, alors que les forces russes intensifient leur offensive.

"L'envahisseur a pu progresser en raison d'un avantage numérique non-négligeable et de la pression constante de petits groupes d'assaut dans des conditions météorologiques difficiles," a fait savoir l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué.

Le retrait des troupes ukrainiennes a été décidé afin de protéger la vie des soldats et après que de lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi, selon le communiqué.

(Dan Peleschuk; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank