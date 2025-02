Les travaux de Medhi Benatia

Dans un long entretien accordé à L'Équipe , Medhi Benatia est revenu sur ses premiers mois à l'Olympique de Marseille. Le contexte phocéen, sa méthode, sa personnalité, mais aussi son rapport tumultueux avec les instances, l'ancien défenseur n'a rien éludé. Méticuleux, comme à son habitude.

Suspendu pendant trois mois par la commission de discipline de la FFF, Medhi Benatia est de nouveau sous le feu des projecteurs, mais cette fois, de sa propre initiative. À froid, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a soigneusement fait un point sur ses 15 premiers mois au club lors d’un entretien accordé à L’Équipe mardi, dans lequel il a exposé sa méthodologie et ses ambitions. L’ancien international marocain a aussi mesuré le chantier immense qu’il a devant lui pour rendre les lettres de noblesse au club phocéen.

Un projet miné par des attitudes ?

Benatia ne met pas longtemps avant d’être offensif dans cette interview. Après avoir évoqué la réalité économique de l’OM, sans pour autant la déplorer, l’ancien défenseur, passé notamment par la Juventus et le Bayern Munich, a justifié ses choix lors du mercato hivernal avant de pointer du doigt l’attitude de certains éléments : « Tu recrutes un joueur sur du scouting, par vidéo, en se déplaçant à des matchs, via des échanges téléphoniques, furtifs aussi dans un restaurant, par exemple… Son caractère, tu ne le découvres qu’après la signature, souligne le directeur sportif marseillais. Au début, tout est beau, tout est rose. Mais quand le joueur commence à faire deux, trois matchs sur le banc, quand il te fait des réflexions parce qu’on lui demande plus, dans l’intensité, sur la rigueur, le travail, le sacrifice, la réaction au ballon perdu et qu’il répond : « C’est la faute de l’autre, pas la mienne, ou c’est le coach, etc. », là, tu te dis : ça va être plus compliqué que prévu pour en tirer le maximum […] Si ça ne se traduit pas par des actes pendant des mois, on fait comment ? On fait semblant que tout va bien, parce qu’on les a choisis, parce qu’on ne veut pas se mouiller ? Nous, on a décidé de prendre des décisions pour améliorer les choses. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com