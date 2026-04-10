Les traders continuent de parier que la Fed maintiendra ses taux inchangés jusqu'à la fin de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les traders ont continué vendredi à parier que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendrait ses taux d'intérêt jusqu'à la fin de l'année 2026, après que le département du travail a annoncé une hausse des prix à la consommation en mars, comme prévu.
Ils continuent de penser qu'il y a une chance sur trois que la Fed réduise ses taux d'ici la réunion de décembre, selon les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt négociés au CME Group.
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