Les tensions sur le marché du crédit privé pourraient déclencher une “contagion psychologique”, déclare M. Barr, de la Fed, à Bloomberg News

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Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Michael Barr, a déclaré que les tensions sur le marché du crédit privé pourraient déclencher une “contagion psychologique” conduisant à un resserrement plus général du crédit, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Bien que les liens directs entre les banques et le crédit privé ne semblent pas encore “extrêmement préoccupants”, d'autres domaines suscitent des inquiétudes, tels que les chevauchements entre le secteur des assurances et les prêteurs privés, a déclaré M. Barr lors d'un entretien avec Bloomberg News.

“Les gens pourraient se pencher sur le crédit privé et, au lieu de dire: "Il s'agit d'un problème particulier, il s'agissait de prêts à haut risque, le reste du secteur des entreprises est différent", ils pourraient dire: "Waouh, il semble y avoir des failles dans notre secteur des entreprises. Peut-être qu'ici, sur le marché des obligations d'entreprises, il y a aussi des failles"”, a déclaré M. Barr.

M. Barr a également ajouté que “cela pourrait alors entraîner un resserrement du crédit, ce qui pourrait aggraver les tensions financières”.

Les sociétés de crédit privé sont sous pression en raison du récent ralentissement du marché, certains investisseurs se retirant de ces investissements en raison de leurs inquiétudes concernant les valorisations et les normes de prêt à la suite d’une poignée de faillites très médiatisées.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré en mars que les responsables de la banque centrale surveillaient l'évolution du secteur du crédit privé à la recherche de signes de difficultés, mais qu'ils ne voyaient pas pour l'instant de problèmes susceptibles de faire basculer l'ensemble du système financier.